На окупованій Херсонщині залишилося 40% жителів області

На окупованій території Херсонської області залишилося 40% жителів.

Про це радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань заявив в інтерв’ю war.novyny.live.

“До війни у нас було 1 050 000 людей. Зараз це трохи менше ніж 400 тисяч”, – зазначив він.

У самому Херсоні це 100-150 тисяч.

Щодо того скільк людей змусять переїхати на лівий берег Херсону, Хлань зазначив – окупанти оголошують, що підготували тисячу місць в автобусах.

“Це їхній план на сьогодні. Вони навіть оголосили правила переїзду: не більше ніж 50 кілограмів, закликають брати їжу. Вони навіть не в змозі забезпечити їжею своїх колаборантів, які тікають разом з ними”, – додав радник голови ХОВА.

Він додав, що окупанти з 1 жовтня ускладнили процедуру виїзду на контрольовану Україною територію.

“..там треба онлайн замовляти додаткові перепустки для виїзду на підконтрольну територію України з обґрунтуванням мети поїздки – пояснювати, чому і куди ти їдеш та коли плануєш повернутися. Частину людей блокували й не давали можливості виїхати. Люди писали, що будуть повертатися, але ж ми розуміємо, що ніхто не повернеться”, – сказав Хлань.

Зараз люди з Херсона можуть виїхати лише через Василівку Запорізької області і тільки на лівий берег.

“Я думаю, сьогодні окупанти навмисно будуть блокувати виїзд, тому що через це місто їдуть всі: і жителі Херсонщини, і частина жителів Запорізької області, а також Донецька та Луганська області. Окупанти для жителів Херсонської області заблокують виїзд для того, щоб організовувати примусову депортацію”, – додав Хлань.

Нагадаємо, росіяни поширюють дезінформацію про те, що сили оборони України "готують обстріл" Херсона. З цього тимчасово окупованого міста, як заявляється, виїхали всі колаборанти.

Росіяни також оголосили, що збираються "евакуювати" 60 000 херсонців. У Центрі протидії дезінформації зазначили, що під цим приводом українців будуть депортувати.