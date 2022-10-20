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РФ маніпулює інформацією про військову допомогу італійців Україні

Нібито "в італійському суспільстві є чималі сумніви щодо доцільності накачування київського режиму зброєю".

РФ маніпулює інформацією про військову допомогу італійців Україні

Посол Росії в Італії Сергій Разов маніпулює інформацією про те, що “керівництво Італії затвердило вже п’ять пакетів військової допомоги Україні”.

“...в італійському суспільстві є чималі сумніви щодо доцільності накачування київського режиму зброєю, посилюються пацифістські настрої”, – цитує Разова Центр протидії дезінформації при РНБО

У МЗС РФ розповсюджують дезінформацію про те, що “питання до військово-біологічної діяльності США у контексті функціонування біолабораторій на українській території, як і раніше, залишаються”. 

Дипломати окупантів зазначають, що “на них не були отримані вичерпні відповіді, які могли б остаточно розвіяти сумніви”. 

Ще одна дезінформація від речниці російського зовнішньополітичного відомства Марії Захарової. Вона заявила, що “через десятиліття (після трагедії Бабиного Яру), 2014р. до влади в Україні внаслідок збройного антиконституційного держперевороту прийшли сили, які відкрито проповідують ідеї національної винятковості та возвеличують тих фашистських поплічників, хто був причетний до страт сотень тисяч людей”.

Нагадаємо, посол Росії в Угорщині Євгеній Станіславов маніпулює словами посла США Девіда Прессмано про стурбованість через те, що у разі коли “Україна припинить воювати, то Україні настане кінець”. “Можу заспокоїти пана посла: у цьому випадку кінець прийде не Україні, а американському проєкту під такою назвою”, – сказав він.

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