Посол Росії в Італії Сергій Разов маніпулює інформацією про те, що “керівництво Італії затвердило вже п’ять пакетів військової допомоги Україні”.

“...в італійському суспільстві є чималі сумніви щодо доцільності накачування київського режиму зброєю, посилюються пацифістські настрої”, – цитує Разова Центр протидії дезінформації при РНБО.

У МЗС РФ розповсюджують дезінформацію про те, що “питання до військово-біологічної діяльності США у контексті функціонування біолабораторій на українській території, як і раніше, залишаються”.

Дипломати окупантів зазначають, що “на них не були отримані вичерпні відповіді, які могли б остаточно розвіяти сумніви”.

Ще одна дезінформація від речниці російського зовнішньополітичного відомства Марії Захарової. Вона заявила, що “через десятиліття (після трагедії Бабиного Яру), 2014р. до влади в Україні внаслідок збройного антиконституційного держперевороту прийшли сили, які відкрито проповідують ідеї національної винятковості та возвеличують тих фашистських поплічників, хто був причетний до страт сотень тисяч людей”.

Нагадаємо, посол Росії в Угорщині Євгеній Станіславов маніпулює словами посла США Девіда Прессмано про стурбованість через те, що у разі коли “Україна припинить воювати, то Україні настане кінець”. “Можу заспокоїти пана посла: у цьому випадку кінець прийде не Україні, а американському проєкту під такою назвою”, – сказав він.