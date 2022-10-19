В Миколаєві знищено пам’ятник “радянському міліціонеру”

Хто знищив пам’ятник, поки що невідомо.

Сьогодні ввечері, 19 жовтня, у Миколаєві було знищено пам’ятник “співробітникам міліції, що загинули в період Великої Вітчизняної та громадянських війн”.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Епічно. Російські окупанти вирішили щойно питання з пам'ятником”, - написав Кім.

Пізніше він додав, що якщо це був підрив - “відповідатимуть згідно із законом, хто б це не був”.

Журналіст Вахтанг Кіпіані привітав патріотів міста із цією подією: “Миколаївський червоний чекіст, якого деякі манкурти називали "українським міліціонером" став "двохсотим". Історики майбутнього дослідять, шо і як з ним сталося. Але вітаю патріотів міста вже”.

Як повідомило видання novosti-n, внаслідок вибуху обрушилася металева статуя, постамент пам'ятника встояв, але у ньому утворилися величезні тріщини.

Зазначається, що від вибухової хвилі у сусідніх будинках вилетіли шибки.

У виданні нагадали, що 13 жовтня біля пам'ятника загиблим міліціонерам спалахнув конфлікт. Монумент збиралися частково демонтувати представники “Народного руху”, але на захист пам'ятника зібралися ветерани МВС.

Конфлікт вдалося врегулювати - начальник управління культури Миколаївської міськради Юрій Любаров повідомив, що законних підстав для демонтажу пам'ятника або якихось його частин немає. Пам'ятник охороняється законом, і для того, щоб проводити будь-які маніпуляції з монументом, потрібен дозвіл Мінкультури України.

Нагадаємо, Музей історії Києва готовий взяти в колекцію знесені в процесі декомунізації та дерусифікації пам’ятники. А раніше, 16 вересня, в Арцизі Одеської області прибрали монумент Карлу Марксу, котрий стояв перед будівлею Арцизької міської ради.