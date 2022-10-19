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У Тернополі можливе аварійне вимкнення світла через обстріли енергоінфраструктури, - Надал

Влада міста закликала жителів зробити запаси води.

У Тернополі можливе аварійне вимкнення світла через обстріли енергоінфраструктури, - Надал
Фото: Макс Левин

У Тернополі нині можливе аварійне вимкнення світла.

Про це йдеться у повідомленні міського голови Сергія Надала.

За його словами, росіяни атакували інфраструктуру ракетами, пошкоджено електромережі.

"Через сильний обстріл пошкоджено обладнання електромереж в сусідніх областях. Можливе аварійне вимкнення світла. Я прошу вас зробити запас води, тримати зарядженими телефони", - наголосив Надал.

Нагадаємо, росіяни вдарили по Бурштинській ТЕС на Івано-Франківщині. Пожежу вдалося загасити о 16.08.

Сьогодні вночі частина Львова буде без електроенергії через ліквідацію наслідків російських обстрілів. А очільник Миколаєва нагадав жителям зробити запаси води і їжі на випадок відключення електроенергії

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