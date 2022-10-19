П'ять "шахедів", які вдарили по Києву, мали ефект 15 артснарядів, випущених по великій території, – ISW
П'ять "шахедів", які вдарили по Києву, мали ефект 15 артснарядів, випущених по великій території, – ISW
Час відповісти Ірану
Час відповісти Ірану
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
ПЦУ дозволила своїм парафіям відзначати Різдво 25 грудня
ПЦУ дозволила своїм парафіям відзначати Різдво 25 грудня
Вирва ескалації. Як Лукашенко готує Білорусь до війни
Вирва ескалації. Як Лукашенко готує Білорусь до війни
Росіяни вдарили по двох обʼєктах критичної інфраструктури Києва (оновлено)
Росіяни вдарили по двох обʼєктах критичної інфраструктури Києва (оновлено)
Вибухи у Дніпрі: серйозно пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури (оновлено)
Вибухи у Дніпрі: серйозно пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури (оновлено)
Атака дронів. Українські уроки
Атака дронів. Українські уроки
ГоловнаСуспільствоВійна

Очільник Миколаєва нагадав жителям зробити запаси води і їжі на випадок відключення електроенергії

"Попереду невідомо що може бути - і відключення електроенергії, а разом з ним інших систем, які використовують електроенергію. Це стосується і води".

Очільник Миколаєва нагадав жителям зробити запаси води і їжі на випадок відключення електроенергії
Олександр Сєнкевич
Фото: Скріншот відео

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав жителів подбати про готовність до відключення електроенергії, зокрема, мати тижневий запас води, а також їжі.

Про це йдеться у відеозверненні Сєнкевича в Telegram.

"Попереду невідомо що може бути - і відключення електроенергії, а разом з ним інших систем, які використовують електроенергію. Це стосується і води", - зазначив очільник Миколаєва.

Він додав, що уже звертався до жителів мати запаси продуктів харчування, однак дехто почав забувати про цю необхідність.

"Майте тижневий набір питної води, а також їж на випадок відключення електроенергії, щоб ви були готові до всього", - наголосив Сєнкевич.

Нагадаємо, сьогодні вночі частина Львова буде без електроенергії через ліквідацію наслідків російських обстрілів.

Через нічний обстріл рашистів уночі без електроенергії залишилося багато населених пунктів Криворізького району та мікрорайон Інгулець у Кривому Розі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також