"Попереду невідомо що може бути - і відключення електроенергії, а разом з ним інших систем, які використовують електроенергію. Це стосується і води".

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав жителів подбати про готовність до відключення електроенергії, зокрема, мати тижневий запас води, а також їжі.

Про це йдеться у відеозверненні Сєнкевича в Telegram.

"Попереду невідомо що може бути - і відключення електроенергії, а разом з ним інших систем, які використовують електроенергію. Це стосується і води", - зазначив очільник Миколаєва.

Він додав, що уже звертався до жителів мати запаси продуктів харчування, однак дехто почав забувати про цю необхідність.

"Майте тижневий набір питної води, а також їж на випадок відключення електроенергії, щоб ви були готові до всього", - наголосив Сєнкевич.

Нагадаємо, сьогодні вночі частина Львова буде без електроенергії через ліквідацію наслідків російських обстрілів.

Через нічний обстріл рашистів уночі без електроенергії залишилося багато населених пунктів Криворізького району та мікрорайон Інгулець у Кривому Розі.