Індія рекомендує своїм громадянам пошвидше виїхати з України

Посольство Індії видало рекомендації своїм громадянам стосовно відвідування України.

Про це повідомило посольство Індії в Україні.

“Зважаючи на погіршення ситуації з безпекою та ескалацію бойових дій в Україні, громадянам Індії не рекомендується їздити в Україну. Громадянам Індії, в тому числі студентам, які зараз перебувають в Україні, рекомендовано якнайшвидше залишити Україну доступними способами”, - йдеться у документі.

Як раніше повідомлялось, посольства США, Франції та Чехії і представництво НАТО продовжуватимуть свою роботу в Україні попри масовану російську ракетну атаку України.

Нагадаємо, проросійські і російські телеграм-канали розповсюджували фейк про евакуацію посольств з України.