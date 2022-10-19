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Індія рекомендує своїм громадянам пошвидше виїхати з України

Індія стурбована ескалацією бойових дій в Україні.

Індія рекомендує своїм громадянам пошвидше виїхати з України
Фото: Укрінформ

Посольство Індії видало рекомендації своїм громадянам стосовно відвідування України. 

Про це повідомило посольство Індії в Україні.

“Зважаючи на погіршення ситуації з безпекою та ескалацію бойових дій в Україні, громадянам Індії не рекомендується їздити в Україну. Громадянам Індії, в тому числі студентам, які зараз перебувають в Україні, рекомендовано якнайшвидше залишити Україну доступними способами”, - йдеться у документі.

Як раніше повідомлялось, посольства США, Франції та Чехії і представництво НАТО продовжуватимуть свою роботу в Україні попри масовану російську ракетну атаку України.

Нагадаємо, проросійські і російські телеграм-канали розповсюджували фейк про евакуацію посольств з України.

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