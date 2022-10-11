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Посольства США, Франції та Чехії продовжать роботу у Києві

Представництво НАТО працює наразі дистанційно.

Посольства США, Франції та Чехії продовжать роботу у Києві
Київ, 10 жовтня
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Посольства США, Франції та Чехії і представництво НАТО продовжуватимуть свою роботу в Україні попри масовану російську ракетну атаку України.

Так, речник американського посольства в Україні Люк Мейнзен повідомив Суспільному, що представництво США відкрите й продовжує роботу в Києві.

“Посольство відкрите, і ми продовжуємо працювати. Ми тут, щоб підтримати Україну", – заявив речник.

Не залишить Київ і дипломатичне представництво Франції.

“Посольство є і залишиться в Києві, щоб підтримати наших українських друзів та задля служби французькому народу, а також франко-українським відносинам”, – йдеться у Твіттері представництва Франції.

Посольство Чехії також продовжить роботу, повідомив міністр закордонних справ країни Ян Ліпавський журналістам у Празі. 

Пресофіцер Центру інформації та документації НАТО Оксана Мусієнко поінформувала, що представництво Альянсу теж працює, наразі дистанційно.

Нагадаємо, проросійські і російські телеграм-канали розповсюджували фейк про евакуацію посольств з України.

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