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Сьогодні ввечері мешканці Київщини зменшили споживання електроенергії більше ніж на чверть

Загальна потужність електроприладів, які споживачі добровільно не вмикали в цей період, дорівнює потужності більше 93 тисяч електрочайників. 

Сьогодні ввечері мешканці Київщини зменшили споживання електроенергії більше ніж на чверть
Фото: Міністерство енергетики України

Сьогодні у вечірні години мешканці Києва та Київської області зменшили споживання електроенергії на 26,5%, ніж у звичайний осінній день. 

Про це повідомили в Укренерго.

Загальна потужність електроприладів, які споживачі добровільно (понад величину примусового обмеження) не вмикали в цей період, дорівнює потужності більше 93 тисяч електрочайників або 46 тисяч пральних машин.

Це допомогло не перевантажувати працюючі електромережі та дозволило збалансувати енергосистему в найкритичніший момент доби.

Зараз потрібно зменшити навантаження на працюючі мережі і дати час для аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах, які сьогодні постраждали від масованого ракетного обстрілу ворога.

“Для цього потрібно зменшити споживання електроенергії у вечірні години з 17:00 до 23:00. Потужні електроприлади, такі як праски, пральні машини, бойлери, обігрівачі, кондиціонери та інше краще використовувати в інший час, наприклад, вночі, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Укренерго наразі ввело графіки обмежень споживачів в Києві, Чернігові, Житомирі, Черкасах та областях. Це керовані обмеження, які триватимуть впродовж декількох днів. 

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