Зараз по всій країні тривають відновлювальні роботи. Всі обʼєкти, які були пошкоджені сьогоднішнім ударом російських терористів, ми відновимо. Це лише питання часу.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Я поставив завдання всім структурам нашої держави відпрацювати так, щоб відновлення було максимально швидким. У частині міст, у частині регіонів, де електропостачання було перерване через обстріли, подача електрики вже відновлена. Станом на цей час: Харківщина – відновлено постачання енергії на 50%. Енергетикам потрібно кілька годин, щоб відновити електрику для більшості районів. Полтавщина – відновлено майже всюди. Миколаївщина, Запоріжжя, Одещина – підключені. Черкаси – є. Хмельницький – у більшій частині міста світло є”, - розповів президент.

Він додав, що у деяких містах, у деяких районах ще треба попрацювати, щоб дати людям енергію. Чернігівщина, Сумщина, Київ і Київщина, Львівщина, Тернопільщина, Дніпропетровщина – працюємо. Десь потрібні години, десь треба почекати трохи більше, але результат буде всюди.

На жаль, 12 людей сьогодні загинули від цієї терористичної атаки. Понад 80 поранені або травмовані. Усі, хто звернувся по допомогу, отримують її.

“Збройні Сили України, розвідка, Служба безпеки України та всі, хто залучений до захисту нашої держави, також виконують свої завдання.

З 84 російських ракет, що були запущені проти України, 43 збиті. З 24 російських безпілотників 13 збито. І навіть після цього кожні десять хвилин я отримую повідомлення про збиття іранських “Шахідів”, - повідомив президент.

Зеленський розповів про знищенні за останні години безпілотники:

16:28 – “Шахід” знищено, район Літки.

17:26 – Кременчук, “Шахід” знищено.

17:36 – Черкаси, “Шахід” знищено.

17:40 – Довгинцеве, Кривий Ріг, “Шахід” знищено.

17:50 – Апостолове, “Шахід” знищено.

“І так увесь день. Зараз, коли я говорю, я продовжую отримувати ці повідомлення. Тому дотримуйтеся, будь ласка, правил безпеки та зважайте на повітряну тривогу. Небезпека ще є. Але ми боремось.

Я дякую нашим Повітряним силам та підрозділам Сухопутних військ, що були залучені сьогодні!” - подякував голова держави.

Президент зазначив, що очільники терористів кажуть, ніби вони влучили по всіх цілях, які планували.

“По-перше, брешуть, як завжди. По-друге, брешуть, як завжди. Погляньте на їхні реальні цілі, окрім обʼєктів енергетики. Погляньте тільки на один лише приклад нашої столиці. Перехрестя у Києві, де я стою. Перехрестя вулиці Володимирської та бульвару Шевченка. Ось така ціль. Сімсот метрів звідси – дзвіниця Софійського собору. Москви ще не було, коли він уже стояв. Трохи далі – Володимирська гірка, місце, яке стало джерелом християнства й культури для сходу Європи. Зокрема для території, яка значно пізніше стала називатися Росією.

Поруч зі мною – корпуси університету Шевченка, який невдовзі відзначатиме 190 років. Вони пошкоджені зараз цим російським ударом. Але ми все відновимо”, - запевнив Володимир Зеленський.

Він нагадав, що міський Будинок учителя теж сьогодні зачепило. Свого часу там працювала Українська Центральна Рада, і це місце завжди буде для українців місцем памʼяті про нашу величну історію державотворення.

“І прямо за мною – дитячий майданчик у парку Шевченка, який теж став мішенню для російської ракети. Але він не просто у парку Шевченка. Він на одній із головних київських музейних вулиць. Зокрема, пошкоджено цим ударом терористів Музей мистецтв імені Ханенків. І так по всіх містах нашої держави – цивільні, культурні, освітні обʼєкти. Хто може із цим усім воювати? Хто може радіти з ударів по таких обʼєктах і по такій землі?” - поставив питання президент України.

Росіяни кажуть, що хочуть зіштовхнути Україну у XVIII століття. Але вони самі випали у значно давніший час, у час дикунів, якими вони стали цілком свідомо. А Україна все одно залишиться у XXI столітті.

“Київ бачив різних чужинців. І пережив їх усіх. Київ переживе й цю навалу терористів, у яких немає історії, немає традиції, немає культури. Вони тимчасові. І навіть якщо 70 років живуть, нічого не встигають зрозуміти. Україну неможливо залякати. Тільки ще більше обʼєднати. Україну неможливо зупинити. Тільки ще більше переконати, що терористів треба знешкоджувати”, - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що російська армія спеціально завдала цих ударів саме в ранкову годину пік. Це характерна тактика терористів. Вони хотіли нагнати більше страху й зачепити більше людей. Вони зачепили. Вони зачепили увесь світ.

“Сьогодні я вже говорив з канцлером Німеччини, Президентом Франції, Еміром Катару, Президентом Польщі, Премʼєр-міністром Нідерландів, Премʼєр-міністром Британії та Генеральним секретарем ООН. Провів зустріч з Послом США. Заплановані зараз у мене розмови з Премʼєр-міністром Канади та Президентом Сполучених Штатів. Завтра – Премʼєр-міністр Італії. Дякую всім за чітку підтримку!” - подякував партнерам Володимир Зеленський.

Голова держави також нагадав, що на завтра заплановане екстрене засідання G7. Українська влада також працює над резолюцією для Генеральної Асамблеї ООН щодо засудження Росії за всі її ескалаційні кроки, за її терор. Терор неминуче отримує глобальну відповідь. І відвертість російського терору тільки спонукає всіх до більшої рішучості.

“Щодо енергетики. Ми зробимо все, щоб відновити нормальне виробництво й постачання електрики. Нам потрібно, щоб електрика була в усіх родин, незалежно від будь-яких проявів російського терору. Нам потрібно, щоб енергією були забезпечені всі наші домівки, в усіх областях. Тому зараз нам потрібне розумне споживання електрики. Є години пікового навантаження на енергосистему – із 17-ї до 22-ї. Я дуже прошу вас, будь ласка, у цей час споживайте електрику так, щоб не перевантажувати енергосистему. Прання, прасування, ремонт і використання інших електроприладів, які споживають багато енергії, будь ласка, переносьте – до 17-ї години чи після 22-ї. Велике прохання. Що більше українців споживатимуть електрику саме так, то стабільніше працюватиме наша енергосистема”, - наголосив президент.

Володимир Зеленський нагадав, що Україна робить все, щоб отримати сучасну ППО, і подякував партнерам, які вже прискорюють постачання.

“Робимо все, щоб посилити наші Збройні Сили. І вже зараз окупанти не можуть нічого нам протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього терору. Що ж, зробимо поле бою ще боліснішим для ворога. І відновимо все зруйноване”, - пообіцяв президент.

Він закликав допомагати одне одному, піклуватись про тих, хто залишається на самоті в таких обставинах, вірити в себе, в Україну, у Збройні Сили України та в нашу перемогу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою уряду Великої Британії Ліз Трасс, а також з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном.