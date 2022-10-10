Розраховуємо на лідерство Британії щодо прикриття нашого неба, – Зеленський поговорив з Ліз Трасс

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою уряду Великої Британії Ліз Трасс.

Про це голова держави написав у Telegram.

“Поспілкувався з прем'єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс. Розраховуємо на лідерство Великої Британії у зміцненні міжнародної політичної та оборонної підтримки України, зокрема щодо прикриття нашого неба. Обговорили подальші рішучі дії щодо посилення тиску на Росію”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Рада Європи рішуче засудила російські удари по українських містах.