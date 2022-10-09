МЗС України відреагувало на звинувачення Росії щодо "українського сліду" в терактах у Придністров'ї

"Єдиною силою, яка скоює терористичні акти, веде загарбницькі силові дії, намагається розхитати внутрішньополітичну ситуацію в країнах нашого регіону, є Росія", - йдеться в заяві речника міністерства.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на звинувачення Росії у здійсненні нашою державою терактів у Придністров'ї.

Відповідну заяву оприлюднив речник МЗСУ Олег Ніколенко у своєму Facebook.

Як відомо, директор другого департаменту країн СНД МЗС Росії Олексій Поліщук озвучив тезу, що "у квітні-червні в Придністров'ї було скоєно серію терористичних актів, сліди яких, як кажуть у Тирасполі, ведуть на Україну".

Також росіянин звинуватив українську владу в намаганні спровокувати Молдову на "силові дії".

"Заява Поліщука, як кажуть у Києві, не від великого розуму і перевести стрілки йому не вдасться. Єдиною силою, яка скоює терористичні акти, веде загарбницькі силові дії, намагається розхитати внутрішньополітичну ситуацію в країнах нашого регіону, є Росія", - наголосив Ніколенко.

Він додав, що Україна "завжди стояла і стоятиме на захисті миру та процвітання в регіоні та поважатиме суверенітет і територіальну цілісність Молдови".

Нагадаємо, нещодавно президентка Молдови Мая Санду заявила, що перемога України у повномасштабній війні, розв'язаній Росією, може створити передумови для врегулювання конфлікту у Придністров’ї.

Також Молдова може позбавити громадянства тих жителів держави, які їдуть воювати за Росію проти України після оголошення Путіним мобілізації, бо мають крім молдавського ще й російський паспорт.