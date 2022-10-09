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Німеччина передасть українській армії зимове спорядження на 11 млн євро

У пакет допомоги увійдуть 100000 одиниць зимового одягу, 100 палаток із підігрівом, сотні мобільних електрогенераторів і піддони з продуктами. 

Німеччина надасть Україні пакет допомоги на 11 мільйонів євро, повідомляє Spiegel.

У нього увійдуть 100000 одиниць зимового одягу, 100 палаток із підігрівом, сотні мобільних електрогенераторів і  продукти харчування. 

За інформацією видання, міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до НАТО по допомогу із зимовим спорядженням наприкінці літа. У листі до генсека альянсу Єнса Столтенберга йшлося про забезпечення формою 200 тисяч солдатів. 

Водночас декілька країн-членів НАТО проінформували штаб-квартиру, що хочуть підготувати для України допомогу, схожу до німецької. 

Нагадаємо, раніше в Міноборони повідомили, що уклали всі необхідні контракти щодо поставок зимового одягу для Збройних Сил України.

Висловила готовність допомогти Україні із військовою формою та зимовим одягом Данія.

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