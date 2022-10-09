Появу ударних угруповань з боку Придністров’я не виявлено, - ОК "Південь"

Наразі ознак формування наступальних угруповань з боку невизнаного Придністров’я, яке межує з Одещиною, не виявлено.

Про це повідомив у Facebook спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

За його словами, безпекова ситуація в Одеській області стабільно контрольована, а Сили оборони виконують поставлені бойові завдання.

"Ознак формування наступальних угруповань з боку невизнаної Придністровської Молдавської республіки не виявлено", - сказав Назаров.

Водночас, за його словами, імовірність нанесення ракетних ударів з Чорного моря, повітря та окупованого суходолу залишається надзвичайно високою.

Нагадаємо, що президентка Молдови Мая Санду заявила, що перемога України у повномасштабній війні, розв'язаній Росією, може створити передумови для врегулювання конфлікту у Придністров’ї.