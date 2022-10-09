У Міноборони розповіли, яка інформація тепер потрібна у чат-боті єВорог

"Більше ваших повідомлень - багатший врожай бавовни", - зауважили у відомстві.

Міністерство оборони закликало українців ділитися інформацією про російських окупантів у чат-боті єВорог і розповіло, яких данині потребує нині.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МО.

У t.me/evorog_bot збирають інформацію про:

бензовози

скупчення та переміщення колон техніки;

транспортування техніки залізницею;

склади з боєприпасами;

радіолокаційні станції;

позиції артилерії;

польові аеродроми для гвинтокрилів;

розташування керівного складу ворожих військ;

дислокацію або місця проживання окупантів із геопозицією.

За даними міністерства, уже понад 378 тисяч українців запустили чат-бот.

"Більше ваших повідомлень — багатший врожай бавовни. Дбайте про власну безпеку. Фото чи відео робіть непомітно та обовʼязково видаляйте з телефону всі сліди: листування з ботом та кадри техніки/окупантів", - додали у відомстві.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації запустило чат-бот у березні. Тоді українців закликали знімати і надсилати кадри техніки росіян.