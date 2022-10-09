У Міноборони розповіли, яка інформація тепер потрібна у чат-боті єВорог

Міністерство оборони закликало українців ділитися інформацією про російських окупантів у чат-боті єВорог і розповіло, яких данині потребує нині.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби МО.
У t.me/evorog_bot збирають інформацію про:
- бензовози
- скупчення та переміщення колон техніки;
- транспортування техніки залізницею;
- склади з боєприпасами;
- радіолокаційні станції;
- позиції артилерії;
- польові аеродроми для гвинтокрилів;
- розташування керівного складу ворожих військ;
- дислокацію або місця проживання окупантів із геопозицією.
За даними міністерства, уже понад 378 тисяч українців запустили чат-бот.
"Більше ваших повідомлень — багатший врожай бавовни. Дбайте про власну безпеку. Фото чи відео робіть непомітно та обовʼязково видаляйте з телефону всі сліди: листування з ботом та кадри техніки/окупантів", - додали у відомстві.
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації запустило чат-бот у березні. Тоді українців закликали знімати і надсилати кадри техніки росіян.