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У Міноборони розповіли, яка інформація тепер потрібна у чат-боті єВорог

"Більше ваших повідомлень - багатший врожай бавовни", - зауважили у відомстві.

У Міноборони розповіли, яка інформація тепер потрібна у чат-боті єВорог
Фото: скріншот відео

Міністерство оборони закликало українців ділитися інформацією про російських окупантів у чат-боті єВорог і розповіло, яких данині потребує нині.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МО.

У t.me/evorog_bot збирають інформацію про:

  • бензовози
  • скупчення та переміщення колон техніки;
  • транспортування техніки залізницею;
  • склади з боєприпасами;
  • радіолокаційні станції;
  • позиції артилерії;
  • польові аеродроми для гвинтокрилів;
  • розташування керівного складу ворожих військ;
  • дислокацію або місця проживання окупантів із геопозицією.

За даними міністерства, уже понад 378 тисяч українців запустили чат-бот. 

"Більше ваших повідомлень — багатший врожай бавовни. Дбайте про власну безпеку. Фото чи відео робіть непомітно та обовʼязково видаляйте з телефону всі сліди: листування з ботом та кадри техніки/окупантів", - додали у відомстві.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації запустило чат-бот у березні. Тоді українців закликали знімати і надсилати кадри техніки росіян.

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