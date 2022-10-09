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Енергодар вже третю добу живе без світла та води

Мер закликав жителів бути вкрай обережними, бо лісову зону окупанти могли замінувати.

Енергодар вже третю добу живе без світла та води
Фото: slovoidilo.ua

У тимчасово окупованому військами РФ Енергодарі вже третю добу немає води та електроенергії. Люди позбавлені можливості приготувати їжу.

Про це заявив мер міста Дмитро Орлов у Telegram.

"Наразі загострюється ситуація з питною водою. Особливо у тих містян, які не встигли зробити запаси або вже використали їх", - наголосив Орлов.

Мер закликав жителів бути вкрай обережними під час збору сухих гілок для багать, бо посадки та лісову зону окупанти могли замінувати.

За його словами, війська РФ закрили в’їзд в місто гуманітарних вантажів. 

"Готові організувати оперативну доставку та видачу в Енергодарі питної води, яка зараз вкрай необхідна. Але вже тривалий час всі гуманітарні вантажі з підконтрольних Україні територій в місто не пропускають окупанти", - додав мер.

Нагадаємо, що 7 жовтня стали надходити повідомлення про потужні обстріли росіян, які спричинили раптове відключення електроенергії в місті. 8 жовтня Орлов заявив, що у тимчасово окупованому Енергодарі відновили зв'язок, світло та почали налагоджувати водопостачання.

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