У Запоріжжі з-під завалів зруйнованого внаслідок ракетного обстрілу багатоповерхового будинку врятували 10 людей.

Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє у Facebook.

"Станом на 13:00 у Запоріжжі тривають аварійно-рятувальні роботи на місцях ракетних ударів. Силами співробітників ДСНС врятовано 10 осіб", - ідеться у повідомленні.

До проведення аварійно-рятувальних робіт та пошуку постраждалих окрім екстрених і спеціальних служб залучили добровольців формувань цивільного захисту, кінологів і собак Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону "Антарєс", волонтерів ГО "Вогник. Запоріжжя", загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста.

Нагадаємо, що уночі 9 жовтня російська армія здійснила чергову атаку на Запоріжжя. Зафіксовано випуск 12 ракет. Ворог задіяв тактичну авіацію. Зруйновано багатоповерхівку. За даними голови ОВА Олександра Старуха відомо про 12 загиблих.