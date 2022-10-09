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У Запоріжжі врятували 10 людей з-під завалів знищеної росіянами багатоповерхівки

До проведення аварійно-рятувальних робіт залучили добровольців. 

У Запоріжжі врятували 10 людей з-під завалів знищеної росіянами багатоповерхівки
Фото: ДСНС

У Запоріжжі з-під завалів зруйнованого внаслідок ракетного обстрілу багатоповерхового будинку врятували 10 людей.

Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє у Facebook.

"Станом на 13:00 у Запоріжжі тривають аварійно-рятувальні роботи на місцях ракетних ударів. Силами співробітників ДСНС врятовано 10 осіб", - ідеться у повідомленні.

До проведення аварійно-рятувальних робіт та пошуку постраждалих окрім екстрених і спеціальних служб залучили добровольців формувань цивільного захисту, кінологів і собак Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону "Антарєс", волонтерів ГО "Вогник. Запоріжжя", загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста.

Нагадаємо, що уночі 9 жовтня російська армія здійснила чергову атаку на Запоріжжя. Зафіксовано випуск 12 ракет. Ворог задіяв тактичну авіацію. Зруйновано багатоповерхівку. За даними голови ОВА Олександра Старуха відомо про 12 загиблих.

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