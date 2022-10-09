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Над Миколаївською областю збили літак, над Одесою – "шахіди"

Тип літака уточнбється. 

Над Миколаївською областю збили літак, над Одесою – "шахіди"
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ОК "Південь"

Близбко 11:30 росіяни намагалися атакувати Одесу безпілотниками-камікадзе типу "Shaged-136". 

Силами та засобами протиповітряної оборони безпілотний літальний апарат знищено над морем. Про це повідомили в повітряному командуванні "Південь".

"Також, об 11.00 на Миколаївщині, збили російський літак (імовірно Су-25, тип уточнюється)", – йдеться у повідомленні.

Командування повітряних сил додало, що масований удар по Запоріжжю було завдано із тимчасово окупованих територій – з районів Мелітополя та Бердянська. Випущено чотири крилаті ракети Х-22 (із Ту-22М3) та дві керовані авіаційні ракети Х-59 (із Су-35). Крім того, противник завдав ракетного удару зенітними ракетами із ЗРК С-300. Було випущено близько 16 ракет по цивільній інфраструктурі міста та житлових кварталах.

Починаючи із 00.30 год 9 жовтня, виявлено шість бомбардувальників Ту-22М3, які працювали з аеродрому Рязань та сім Су-35 – з аеродрому Маринівка, Ростовської області.

Нагадаємо, розпізнати "шахіди" можна по гучному звуку, схожому на роботу мотора мопеда чи бензопили. 

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