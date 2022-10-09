Головне за ніч. Неділя, 9 жовтня

Уночі 9 жовтня російська армія здійснила чергову ракетну атаку на Запоріжжя. Як поінформували у Запорізькій ОВА, зафіксовано майже десяток нових прильотів.

В обласному центрі зруйновано багатоповерхівку, уже відомо про десятки загиблих та постраждалих. Запорізькій ОВА повідомили про 12 загиблих. За даними ДСНС, у багатоповерхівці зруйновано з першого по восьмий поверх.

Також зруйновано пʼять приватних будинків, понад 40 – понівечені.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Терни, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Первомайськ, Опитне, Невельське та Побєда.

Авіація Сил оборони завдала понад тридцять ударів, підрозділи протиповітряної оборони збили п’ять БпЛА. Ракетні війська і артилерія впродовж минулої доби вразили два пункти управління, дев’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами та одинадцять інших важливих об’єктів.

Ворог та його посіпаки тікають, налякані успіхами Сил оборони України. Представники окупаційної влади Нової Каховки вивозять свої сім’ї на тимчасово окуповану територію АР Крим. Схожа ситуація спостерігається і в Луганській області: зі Старобільська почали евакуйовувати колаборантів до Луганська.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 9 жовтня - в нашій новині.

Учора ввечері посла України в Мінську Ігоря Кизима викликали до білоруського МЗС, щоб вручити дипломатичну ноту, де стверджувалося, нібито Україна планує удар по території Білорусі.

Ця інформація не відповідає дійсності, Україна категорично відкидає чергові інсинуації білоруського режиму, написав у фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Не виключаємо, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану Російської Федерації зі здійснення провокації та подальшого звинувачення України. Закликаємо білоруський народ не піддаватися на провокації. Україна ніколи не зазіхала на чужі території. Ми чітко дотримуємося основоположних норм і принципів міжнародного права та Статуту ООН", – наголосив Ніколенко.

Він додав, що влада в Білорусі має перестати виконувати забаганки Кремля та негайно припинити надавати підтримку Росії в здійсненні її агресії проти України.

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко неодноразово заявляв про "підготовку Україною удару" по Білорусі, виправдовуючи цим допомогу російській армії у вторгненні. 6 жовтня з території Білорусі по Україні завдали ударів з літаків – уперше з кінця серпня. 4 жовтня Лукашенко підтвердив, що Білорусь допомагає Росії у веденні війни проти українців.

Ще одна країна, до слова, віднедавна теж союзниця Росії, вимахує своєю зброєю: Північна Корея запустила ще дві балістичні ракети. Це сьомий ракетний запуск Пхеньяна за останні тижні.

Обидві ракети піднялись на 100 км і пролетіли 350 км, повідомив міністр оборони Японії Тосіро Іно. Інтервал між ракетами склав шість хвилин, першу випустили близько 1:47 за місцевим часом.

Обидві впали поза межами виключної економічної зони Японії. Влада країни вивчає, який тип мали ракети. Не виключається, що це балістичні ракети підводних човнів.

Посадовці Південної Кореї вважають, що збільшення кількості ракетних запусків свідчить про підготовку КНДР до відновлення ядерних випробувань, останні з яких відбулися в 2017 році.

У вівторок КНДР випустила балістичну ракету далі, ніж будь-коли – вона піднялася вгору над Японією. Попередній запуск до сьогоднішнього відбувся 6 жовтня – тоді теж випустили дві ракети. США у відповідь на ракетні випробування анонсували нові санкції проти Пхеньяна.

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