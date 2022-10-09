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Послу України в Мінську вручили ноту про "підготовку удару по Білорусі". МЗС України не виключає російську провокацію

Речник українського міністерства закликав білоруський народ не піддаватися на провокації. 

Послу України в Мінську вручили ноту про "підготовку удару по Білорусі". МЗС України не виключає російську провокацію
Фото: БелТА

Увечері суботи до білоруського МЗС викликали посла України в Мінську Ігоря Кизима. Йому вручили дипломатичну ноту, де стверджувалося, що Україна нібито планує удар по території Білорусі.

Ця інформація не відповідає дійсності, Україна категорично відкидає чергові інсинуації білоруського режиму. Про це речник МЗС України Олег Ніколенко написав у фейсбуці.

"Не виключаємо, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану Російської Федерації із здійснення провокації та подальшого звинувачення України. Закликаємо білоруський народ не піддаватися на провокації. Україна ніколи не зазіхала на чужі території. Ми чітко дотримуємося основоположних норм і принципів міжнародного права та Статуту ООН", – наголосив Ніколенко.

Він додав, що влада в Білорусі має перестати виконувати забаганки Кремля та негайно припинити надавати підтримку Росії в здійсненні її агресії проти України.

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко неодноразово заявляв про "підготовку Україною удару" по Білорусі, виправдовуючи цим допомогу російській армії у вторгненні. 6 жовтня з території Білорусі по Україні завдали ударів з літаків – уперше з кінця серпня. 

4 жовтня Лукашенко підтвердив, що Білорусь допомагає Росії у веденні війни проти українців. 

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