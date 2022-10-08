Головне за день. Субота, 8 жовтня

Пожежа і вибух на Кримському мосту, відбиті атаки противника на Донеччині, удар дронами по Нікополю. Яким запам’ятається 227-й день повномасштабної війни.

Однією з головних новин сьогоднішнього дня стали вибух і пожежа на Кримському мосту, які спричинили пошкодження дорожнього полотна і зупинення руху. Детальніше про це можна прочитати тут.

Зрештою Путін указом доручив охороняти міст Федеральній службі безпеки Росії.

Військовослужбовці Збройних сил України звільнили від російських окупантів село Шевченківка Бериславського району Херсонської області.

"Завдяки ЗСУ над цим населеним пунктом знову майорить український прапор. Тут вже немає російських окупантів, які тероризували та вбивали. Найгірше для цих світлих людей - позаду", - повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. За його словами, зараз влада працює над тим, аби повернути людей до нормального життя.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що за поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Білогорівка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Красногорівка та Терни.

Авіація Сил оборони впродовж поточної доби завдала сім точних ударів по зенітних ракетних комплексах противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один БпЛА "Орлан".

Ракетні війська і артилерія уразили вісім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами та 10 інших важливих об’єктів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 8-го жовтня – в нашій новині.

Російські війська завдали ракетного удару по місту Курахове Донецької області, травмовано трьох людей.

"Унаслідок удару 3 людини травмовано, пошкоджено 6 багатоповерхівок. На місці працюють піротехніки, рятувальники та поліція", - написав у Телеграмі керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він наголосив, що вся Донеччина перебуває в зоні підвищеного ризику і "прилетіти" може будь-куди і будь-коли.

Нікополь сьогодні атакували іранськими дронами-камікадзе “Shahed”.

Є пошкодження шести приватних будинків, господарської споруди, лінії електропередач, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Також зайнявся очерет, пожежу вдалося оперативно загасити. Постраждалих немає.

Міністерство оборони Росії призначило командувачем об'єднаного угруповання військ в Україні генерала армії Сергія Суровікіна.

Суровікін обіймає посаду головнокомандувача повітряно-космічних сил з 31 жовтня 2017 року. Він брав участь у збройному конфлікті в Таджикистані, Другій чеченській війні та воював у Сирії. Раніше він командував угрупованням військ РФ на окупованій частині південних областей.

Нагадаємо, наприкінці червня британська розвідка повідомляла, що Росія усуває генералів від командування операціями у війні проти України. Зокрема, йшлося про Дворнікова, під командуванням якого російські окупанти зазнавали невдач на полі бою, а окупанти не могли скоординувати свої дії між собою.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!