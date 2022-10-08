"Ми всі маємо виходити й вимагати, щоб їх звільнили з полону".

Фото: Іван Станіславський

8 жовтня у Львові на площі перед пам'ятником Тарасові Шевченкові родини захисників вийшли на акцію підтримки воїнів маріупольського гарнізону, які досі перебувають в російському полоні.

Два тижні тому з полону було звільнено 215 захисників Маріуполя, зокрема командувачів полку “Азов”, бригади Національної гвардії та батальйону Морської піхоти. Проте понад 2 тисячі українських військових, які героїчно захищали Маріуполь надалі залишаються в полоні.

Українські захисники утримуються в нелюдських умовах, без достатньої кількості їжі, води, без надання медичної допомоги та піддаються катуванням.

“Мій чоловік захищав Маріуполь, він прикордонник. Зараз в полоні понад 400 прикордонників, а за два останні обміни обміняли усього 23 прикордонників. Наші хлопці й дівчата тримали оборону в Маріуполі понад 80 днів заради усієї України, щоб ми спали спокійно. Тепер ми всі повсюди маємо виходити й вимагати, щоб їх звільнили з полону. Ми будемо виходити на акції доти доки не звільнять усіх”, – каже учасниця мітингу Олена.

Учасники акції тримали плакати з закликами звільнити полонених та надписами “Територіальна оборона Маріуполя”, “Save Mariupol Defenders”, “АЗОВ-ГЕРОЇ”.

“Ми закликаємо світ максимально натиснути на Росію і вимагати звільнення усіх захисників Маріуполя з полону. Ми ще раз закликаємо ті організації, що мають за це відповідати, виконати свої зобов'язання. Вони мають вплинути на ситуацію, знайти шляхи, щоб контролювати ті умови в яких знаходяться військовополонені. Ми бачили в якому стані їх звільняють, вони виснажені деякі на грані життя та смерті. Ми не опускаємо руки – ми боремось за повернення усіх захисників Маріуполя додому!”, – каже дружина військовослужбовця Національної гвардії, на ім'я Алла.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Нагадаємо, начальник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич повідомив, що російське ГРУ пропонувало полоненим бійцям "Азова" співпрацю. Їх намагалися схилити до участі у війні на боці ворога.