8 жовтня у Львові на площі перед пам'ятником Тарасові Шевченкові родини захисників вийшли на акцію підтримки воїнів маріупольського гарнізону, які досі перебувають в російському полоні.
Два тижні тому з полону було звільнено 215 захисників Маріуполя, зокрема командувачів полку “Азов”, бригади Національної гвардії та батальйону Морської піхоти. Проте понад 2 тисячі українських військових, які героїчно захищали Маріуполь надалі залишаються в полоні.
Українські захисники утримуються в нелюдських умовах, без достатньої кількості їжі, води, без надання медичної допомоги та піддаються катуванням.
“Мій чоловік захищав Маріуполь, він прикордонник. Зараз в полоні понад 400 прикордонників, а за два останні обміни обміняли усього 23 прикордонників. Наші хлопці й дівчата тримали оборону в Маріуполі понад 80 днів заради усієї України, щоб ми спали спокійно. Тепер ми всі повсюди маємо виходити й вимагати, щоб їх звільнили з полону. Ми будемо виходити на акції доти доки не звільнять усіх”, – каже учасниця мітингу Олена.
Учасники акції тримали плакати з закликами звільнити полонених та надписами “Територіальна оборона Маріуполя”, “Save Mariupol Defenders”, “АЗОВ-ГЕРОЇ”.
Нагадаємо, начальник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич повідомив, що російське ГРУ пропонувало полоненим бійцям "Азова" співпрацю. Їх намагалися схилити до участі у війні на боці ворога.