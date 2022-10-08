Нікополь сьогодні атакували іранськими дронами-камікадзе “Shahed”.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Є пошкодження шести приватних будинків, господарської споруди, лінії електропередач.
Також зайнявся очерет, пожежу вдалося оперативно загасити. Постраждалих немає.
Окрім цього, з важкої артилерії окупанти кілька разів вдарили по Червоногригорівській громаді. Вдруге атакували вже надвечір. Інформація з‘ясовується.
Нагадаємо, зранку 8 жовтня стало відомо, що російські окупанти обстріляли громади у Нікопольському районі Дніпропетровської області, скерувавши на них майже 80 снарядів.