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Окупанти атакували Нікополь іранськими дронами

Пошкоджено шість приватних будинків.

Нікополь сьогодні атакували іранськими дронами-камікадзе “Shahed”

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Є пошкодження шести приватних будинків, господарської споруди, лінії електропередач. 

Також зайнявся очерет, пожежу вдалося оперативно загасити. Постраждалих немає. 

Окрім цього, з важкої артилерії окупанти кілька разів вдарили по Червоногригорівській громаді. Вдруге атакували вже надвечір. Інформація з‘ясовується.

Фото: Телеграм-канал Миколи Лукашука

Фото: Телеграм-канал Миколи Лукашука

Нагадаємо, зранку 8 жовтня стало відомо, що російські окупанти обстріляли громади у Нікопольському районі Дніпропетровської області, скерувавши на них майже 80 снарядів.

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