Російські війська завдали ракетного удару по м. Курахове Донецької області, в результаті травмовано трьох людей.

Про це у Телеграмі написав керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Ракетний удар по Кураховому завдали росіяни зранку. Внаслідок удару 3 людини травмовано, пошкоджено 6 багатоповерхівок. На місці працюють піротехніки, рятувальники та поліція», - зазначив він.

Кириленко акцентував, що вся територія Донецької області знаходиться в зоні підвищеного ризику і «прилетіти» може будь-куди і будь-коли.

«Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь!», - зазначив начальник Донецької ОВА.

Нагадаємо, що протягом 7 жовтня російські окупанти обстріляли 15 населених пунктів Донецької області. За минулу добу російські війська вбили шістьох мирних жителів Донецької області та 17 поранили.