​"​Не зруйнований, а лише пошкоджений": росЗМІ отримали "методички" від Кремля щодо Кримського мосту

Російські пропагандистські засоби масової інформації отримали від Кремля вказівки, як висвітлювати вибух на Кримському мосту.

Про це пише "Медуза".

Видання наводить короткий зміст "методички":

наголошувати на тому, що міст не зруйнований, а лише пошкоджено полотно на автомобільній та залізничній частинах;

підготовка до відновлювальних робіт вже розпочалася;

мінтрансом запущено нові логістичні маршрути;

запрацювала Керченська поромна переправа.

Судячи з повідомлень на стрічках більшості росЗМІ, рекомендації адміністрації президента виконуються.

Як повідомлялося, сьогодні вранці на Кримському мосту виникла пожежа, горять цистерни з пальним та зруйнована частина дорожнього полотна. Рух мостом повністю зупинено, на АЗС на півострові утворилися величезні черги.

"Кримська залізниця" повідомила про зупинку руху та затримки потягів. Також повністю зупинено рух автомобільною частиною мосту. Окупаційна влада повідомляє, що планує запускати поромну переправу.

Автозаправні станції в окупованому Севастополі призупинили продаж бензину в каністри, щоб не провокувати ажіотаж на тлі перекриття пошкодженого Кримського моста.

Секретар РНБО Олексій Данілов опублікував змонтоване відео, на якому зображені пожежа на Кримському мосту і виступ Мерилін Монро з піснею "Happy Birthday, Mr President" (як відомо, вчора Путіну виповнилося 70 років).

Нагадаємо, Кримський міст, що з’єднує Крим та Краснодарський край, почали будувати невдовзі після окупації півострова. Вартість споруди оцінювалася у 228 мільярдів рублів. У травні 2018 року мостом відкрили автомобільний рух, а в грудні 2019 запустили поїзди.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну загарбники використовували міст для підтягування резервів та військової техніки на південь України. Речник Офісу президента Михайло Подоляк в інтервʼю The Guardian говорив, що Україна розглядає зведений окупантами міст як законну військову ціль. За його словами, це - ворота для постачання російської армії в Криму. Генерал Дмитро Марченко також раніше заявляв, що знищення Кримського мосту є обовʼязковою умовою для деокупації.

Секретар РНБО Данілов попереджав, що Путін може зберегти Кримський міст від знищення, якщо по ньому з півострова виведуть до Росії усіх окупантів.