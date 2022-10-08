Аксьонов попросив туристів, які збиралися тікати з Криму, лишитися на добу

Чи впорається поромна переправа, поки невідомо.

В окупованому Криму знаходиться до 50 тисяч туристів. Основне транспортне сполучення між півостровом і Краснодарським краєм РФ йшло по Кримському мосту, який виведений з ладу.

Для туристів, що знаходяться в Криму, відкрита гаряча лінія, інформує Meduza.

Керівник окупантів у Криму Сергій Аксьонов попросив туристів, які збиралися 8 жовтня покинути півострів, продовжити перебування в готелях і санаторіях ще на добу.

Мінтранс РФ заявив, що згодом буде відновлена робота поромної переправи через Керченську протоку. За словами окупантів, на переправах запустять пароми місткістю до 100 осіб. Чи впорається поромна переправа з об'ємом перевезення пасажирів, що бажають покинути Крим, поки невідомо.

З півострова 8 жовтня повинні були відправитися шість пасажирських потягів, ще п'ять повинні були йти у зворотний бік. Усі потяги скасовані. Автобусні рейси між Кримом і Краснодарським краєм РФ також зупинені на невизначений час.

Нагадаємо, на Кримському мосту виникла пожежа, горять цистерни з пальним та зруйнована частина дорожнього полотна. Рух Кримським мостом повністю зупинено, на АЗС на півострові утворилися величезні черги.

“Кримська залізниця” повідомила про зупинку руху та затримки потягів. Також повністю зупинено рух автомобільною частиною мосту. Окупаційна влада повідомляє, що планує запускати поромну переправу.

Секретар РНБО Олексій Данілов опублікував змонтоване відео, на якому зображені пожежа на Кримському мосту і виступ Мерилін Монро з піснею "Happy Birthday, Mr President".

Автозаправні станції в окупованому Севастополі призупинили продаж бензину в каністри, щоб не провокувати ажіотаж на тлі перекриття пошкодженого Кримського моста.