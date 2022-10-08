Уночі росіяни вдарили по Харкову ракетами С-300, одна людина дістала поранення

Ракети були випущені з території Російської Федерації, з міста Бєлгород.

Після півночі окупанти нанесли 4 ракетні удари по Салтівському району Харкова, ще одного ракетного удару завдали по Основ’янському району.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ракети типу С-300 запущені з російського Бєлгорода", – написав Синєгубов.

За його словами, пошкоджені спорткомплекс, нежитлові приміщення, є влучання у відкриті території. Попередньо – з осколковими пораненнями госпіталізований чоловік.

На місцях працюють правоохоронні органи та всі профільні служби.

Нагадаємо, у ніч проти 6 жовтня в Харкові вперше від початку повномасштабного вторгнення російська армія застосувала іранські дрони-камікадзе.