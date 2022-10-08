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Уночі російські військові обстріляли два населених пункти на Чернігівщині

Втрат серед особового складу і техніки немає, інформація про втрати серед цивільних не надходила.

Уночі російські військові обстріляли два населених пункти на Чернігівщині
Наслідки обстрілів Чернігівщини, ілюстративне фото
Фото: Оперативне командування “Північ” у Facebook

Уночі 8 жовтня російські військові обстріляли Чернігівську область з артилерії.

Про це повідомило у Facebook оперативне командування "Північ”.

Зазначається, що з 03:35 до 03:45 спостерігачі зафіксували 15 влучань, ймовірно, з міномета калібром 120 мм, в район прикордонного населеного пункту Миколаївка.

З 03:40 до 03:45 спостерігачі повідомили про ще два влучання, ймовірно, із САУ, в районі Хрінівки.

Втрат серед особового складу і техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, Рада оборони Чернігівської області на своєму засіданні ухвалила декілька безпекових рішень. Зокрема, цивільним людям буде заборонено використовувати БпЛА. 

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