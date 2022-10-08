421 дитина загинула внаслідок агресії росіян

Станом на ранок 8 жовтня більш ніж 1211 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. За інформацією ювенальних прокурорів, 421 дитина загинула та понад 790 зазнали поранень.

Про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 405, Харківській - 252, Київській - 116, Миколаївській - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Запорізькій - 54, Дніпропетровській – 30", - йдеться в повідомленні.

Так, 6 жовтня в с. Підгірне Василівського району Запорізької області підірвалися на міні двоє дітей віком 5 та 10 років. Від травм діти померли. 7 жовтня внаслідок тяжкого поранення в лікарні м. Курахове Донецької області померла 16-річна дівчинка.7 жовтня внаслідок обстрілу ворогом с. Кирпотине Комишуваської ОТГ Запорізької області травмовано 1-річну дитину.

Нагадаємо, що за минулу добу російські війська вбили шістьох мирних жителів Донецької області та 17 поранили.