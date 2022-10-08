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Учора окупанти вбили шістьох людей на Донеччині, 17 мирних жителів дістали поранення

У деокупованих громадах виявили ще дев’ятьох цивільних, вбитих окупантами.

Учора окупанти вбили шістьох людей на Донеччині, 17 мирних жителів дістали поранення
Наслідки обстрілів Донеччини, ілюстративне фото
Фото: Павло Кириленко у Telegram

За минулу добу російські війська вбили шістьох мирних жителів Донецької області та 17 поранили.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 7 жовтня росіяни вбили шістьох мирних жителів Донеччини: двох – у Зарічному, двох – в Очеретиному, одного – у Бахмуті та одного – у Павлівці", – йдеться у повідомленні.

У звільнених громадах виявили ще дев'ятьох цивільних, убитих росіянами: шістьох у Лимані, двох у Святогірську та одну людину у Яровій.

Ще 17 людей за вчора дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

Нагадаємо, у звільненому від російських окупантів Лимані в масовому захоронені виявили 180 людей.

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