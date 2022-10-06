У Чернігівській області цивільним заборонили використовувати літальні апарати

Також вирішено відновити відеоспостереження на дорогах.

Рада оборони Чернігівської області на своєму засіданні ухвалила декілька безпекових рішень. Зокрема, цивільним людям буде заборонено використовувати БпЛА.

Про це повідомляє голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.

"Заслухали міських голів Ніжина, Прилук, Чернігова щодо забезпечення закладів освіти, охорони здоров’я, соціальних та захисних споруд альтернативними джерелами електроживлення та запасами води", – поінформував він.

Серед прийнятих рішень:

Заборона використання цивільними літальних апаратів у повітряному просторі області.

Продовження роботи над безпекою руху на дорогах області, а саме – відновлення відеоспостереження, встановлення демонтованих під час наступу загарбників дорожніх знаків.

Залишення часу комендантської години без змін.

Останнім часом ворог активізував атаки безпілотниками. Зокрема, вчора з БпЛА росіяни скинули чотири вибухові пристрої у прикордонні Сумської області.

Нагадаємо, на Чернігівщину разом із Харківщиною, Київщиною та Сумщиною виділили найбільше коштів для швидкого відновлення. Загалом з державного бюджету на ці цілі спрямували 4 млрд гривень.