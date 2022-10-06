Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Оборонці вдарили по понтонній та паромній переправах окупантів через Дніпро в Херсонській області, – Генштаб
Оборонці вдарили по понтонній та паромній переправах окупантів через Дніпро в Херсонській області, – Генштаб
ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині (перелік)
ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині (перелік)
Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)
Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Поліція Харківщини розповіла про катівню в селі Піски-Радьківські
Поліція Харківщини розповіла про катівню в селі Піски-Радьківські
Окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву, є постраждалий
Окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву, є постраждалий
Президент "Енергоатома" взяв на себе обовʼязки гендиректора ЗАЕС
Президент "Енергоатома" взяв на себе обовʼязки гендиректора ЗАЕС
ГоловнаСуспільствоВійна

У Чернігівській області цивільним заборонили використовувати літальні апарати

Також вирішено відновити відеоспостереження на дорогах. 

У Чернігівській області цивільним заборонили використовувати літальні апарати
Інфраструктура Чернігівщини
Фото: ТГ-канал В'ячеслав Чаус/Чернігівська ОДА

Рада оборони Чернігівської області на своєму засіданні ухвалила декілька безпекових рішень. Зокрема, цивільним людям буде заборонено використовувати БпЛА. 

Про це повідомляє голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.

"Заслухали міських голів Ніжина, Прилук, Чернігова щодо забезпечення закладів освіти, охорони здоров’я, соціальних та захисних споруд альтернативними джерелами електроживлення та запасами води", – поінформував він.

Серед прийнятих рішень:

  • Заборона використання цивільними літальних апаратів у повітряному просторі області.
  • Продовження роботи над безпекою руху на дорогах області, а саме – відновлення відеоспостереження, встановлення демонтованих під час наступу загарбників дорожніх знаків.
  • Залишення часу комендантської години без змін.

Останнім часом ворог активізував атаки безпілотниками. Зокрема, вчора з БпЛА росіяни скинули чотири вибухові пристрої у прикордонні Сумської області. 

Нагадаємо, на Чернігівщину разом із Харківщиною, Київщиною та Сумщиною виділили найбільше коштів для швидкого відновлення. Загалом з державного бюджету на ці цілі спрямували 4 млрд гривень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також