Минулої доби росіяни вбили 20 українців, 22 людини були поранені, – ОП

Учора, 5 жовтня, внаслідок російської збройної агресії загинули понад 20 українців, 22 людини отримали поранення.

Про це повідомили в Офісі президента.

Зазначається, що 14 людей загинули у Донецькій області, серед них 10 були вбиті росіянами під час тимчасової окупації. Ще три особи поранені.

У Дніпропетровській області минулої доби загинула людина, підірвавшись на міні. На Запоріжжі – четверо загиблих і 15 поранених, на Харківщині – троє поранених, на Херсонщині – один загиблий і один поранений.

Нагадаємо, Росія примусово вивезла з України понад 1,6 млн людей.