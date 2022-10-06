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Минулої доби росіяни вбили 20 українців, 22 людини були поранені, – ОП

Найбільше загиблих у Донецькій області.

Минулої доби росіяни вбили 20 українців, 22 людини були поранені, – ОП
Ілюстративне фото
Фото: Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОДА

Учора, 5 жовтня, внаслідок російської збройної агресії загинули понад 20 українців, 22 людини отримали поранення.

Про це повідомили в Офісі президента.

Зазначається, що 14 людей загинули у Донецькій області, серед них 10 були вбиті росіянами під час тимчасової окупації. Ще три особи поранені.

У Дніпропетровській області минулої доби загинула людина, підірвавшись на міні. На Запоріжжі – четверо загиблих і 15 поранених, на Харківщині – троє поранених, на Херсонщині – один загиблий і один поранений.

 

Нагадаємо, Росія примусово вивезла з України понад 1,6 млн людей. 

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