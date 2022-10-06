Оборонці почали нову фазу деокупації Херсонської області і відсунули лінію фронту на 20 км, – Міноборони Великої Британії

Українська армія 2 жовтня почала нову фазу деокупації в Херсонській області. Просуваючись на південь, оборонці відсунули лінію фронту ще на 20 км, в основному рухаючись уздовж східного берега Інгульця та західного берега Дніпра.

Просування поки не загрожує основним оборонним позиціям росіян. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Згідно з ним, російські війська, як правило, намагались перервати зіткнення із ЗСУ та відступити. Командування РФ, ймовірно, буде розглядати загрозу для сектора Нової Каховки як одну зі своїх поточних проблем.

Ворожа армія має небагато доступних шляхів для поповнення втрат, один із них – пошкоджена переправа через Дніпро.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 06 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/tx53OWa8gY



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/bzpSIKlAxy — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 6, 2022

Тепер Росія має дилему: відведення військ через Дніпро робить оборону решти частини Херсонської області надійнішою для загарбників, але політичний імператив полягатиме в тому, аби залишитися та захищатися. На оборону Херсона росіяни перекинули більшість своїх сильно недоукомплектованих повітряно-десантних військ.

Днями у Бериславському районі було звільнено Любимівку, Хрещенівку, Золоту Балку, Біляївку, Українку, Велику Олександрівку, Малу Олександрівку і Давидів Брід. Після цього оборонці звільнили ще три населені пункти: Нововоскресенське, Новогригорівку та Петропавлівку.