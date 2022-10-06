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Оборонці почали нову фазу деокупації Херсонської області і відсунули лінію фронту на 20 км, – Міноборони Великої Британії

Для окупантів, ймовірно, головне завдання зараз – утримати сектор Нової Каховки. 

Оборонці почали нову фазу деокупації Херсонської області і відсунули лінію фронту на 20 км, – Міноборони Великої Британії
Фото: Поліція Херсонської області у Facebook

Українська армія 2 жовтня почала нову фазу деокупації в Херсонській області. Просуваючись на південь, оборонці відсунули лінію фронту ще на 20 км, в основному рухаючись уздовж східного берега Інгульця та західного берега Дніпра. 

Просування поки не загрожує основним оборонним позиціям росіян. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії. 

Згідно з ним, російські війська, як правило, намагались перервати зіткнення із ЗСУ та відступити. Командування РФ, ймовірно, буде розглядати загрозу для сектора Нової Каховки як одну зі своїх поточних проблем. 

Ворожа армія має небагато доступних шляхів для поповнення втрат, один із них – пошкоджена переправа через Дніпро. 

Тепер Росія має дилему: відведення військ через Дніпро робить оборону решти частини Херсонської області надійнішою для загарбників, але політичний імператив полягатиме в тому, аби залишитися та захищатися. На оборону Херсона росіяни перекинули більшість своїх сильно недоукомплектованих повітряно-десантних військ. 

Днями у Бериславському районі було звільнено Любимівку, Хрещенівку, Золоту Балку, Біляївку, Українку, Велику Олександрівку, Малу Олександрівку і Давидів Брід. Після цього оборонці звільнили ще три населені пункти: Нововоскресенське, Новогригорівку та Петропавлівку.

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