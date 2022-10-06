У Генштабі оцінили втрати російської армії з початку вторгнення в Україну у 61 330 осіб

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках.

З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 61 330 військових. Учора ЗСУ ліквідували близько 330 окупантів, 14 танків і багато іншої військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 06.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 61 330 (+330) осіб;

танків ‒ 2449 (+14) од.;

бойових броньованих машин ‒ 5064 (+26) од.;

артилерійських систем – 1424 (+10) од.;

РСЗВ – 344 (+3) од.;

засобів ППО ‒ 177 (+0) од.;

літаків – 266 (+0) од.;

гелікоптерів – 232 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1047 (+15).;

крилатих ракет ‒ 246 (+0) од.;

кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3854 (+13) од.;

спеціальної техніки ‒ 134 (+2) од.

Нагадаємо, минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Виїмка, Соледар, Одрадівка, Бахмутське, Бахмут, Красногорівка, Майорськ та Новомихайлівка.