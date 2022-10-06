Вночі 6 жовтня окупанти завдали семи ракетних ударів по багатоповерхівках у Запоріжжі.
Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
“Зруйновано цілі під‘їзди. Люди перебувають під завалами”, – сказав він.
На місцях працюють рятувальники.
“Лікарні та інформаційні центри при школах знаходяться в повній готовності для прийому людей”, – додав Куртєв.
Оновлення 06:47. "Терор і вбивство мирних людей у Запоріжжі!" – написав у Телеграмі очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
Кількість жертв уточнюється, люди перебувають під завалами. Працюють рятувальники.
Нагадаємо, через російська армія вдарила сьогодні вночі по житлових будинках Запоріжжя, зайнялися пожежі.
За останні тижні Запоріжжя зазнало більше 10 ракетних атак. У результаті загинуло 32 людини, більше 100 – постраждали.