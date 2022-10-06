Люди перебувають під завалами.

Вночі 6 жовтня окупанти завдали семи ракетних ударів по багатоповерхівках у Запоріжжі.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

“Зруйновано цілі під‘їзди. Люди перебувають під завалами”, – сказав він.

На місцях працюють рятувальники.

“Лікарні та інформаційні центри при школах знаходяться в повній готовності для прийому людей”, – додав Куртєв.

Оновлення 06:47. "Терор і вбивство мирних людей у Запоріжжі!" – написав у Телеграмі очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Кількість жертв уточнюється, люди перебувають під завалами. Працюють рятувальники.

Фото: t.me/starukhofficial

Фото: t.me/starukhofficial

Фото: t.me/kurtievofficial

Фото: t.me/kurtievofficial

Фото: t.me/kurtievofficial

Нагадаємо, через російська армія вдарила сьогодні вночі по житлових будинках Запоріжжя, зайнялися пожежі.

За останні тижні Запоріжжя зазнало більше 10 ракетних атак. У результаті загинуло 32 людини, більше 100 – постраждали.