Президент Росії Володимир Путін заявив, що “його самого здивували результати референдуму на Донбасі”.

“Мене самого результати референдуму на Донбасі та на звільнених територіях не лише порадували, а й здивували…”, – цитує лідера країни-агресора Центр протидії дезінформації при РНБО.

Депутат Держдуми РФ Андрій Картаполов заявив, що “нині ворог на нашій землі”, а “усі прикордонні села Білгородської області практично зруйновані”.

“Ми про це дізнаємося від губернаторів і воєнкорів. Але зведення Міноборони не змінюються. Народ знає, він у нас не дурний і бачить, що йому не хочуть говорити навіть частину правди. Це може призвести до втрати кредиту довіри”, – сказав він.

Глава Радбезу РФ Микола Патрушев заявив, що “США та Британія зі страху втрати гегемонії намагаються розпалювати нові конфлікти, зокрема по периметру таких ядерних держав, як РФ та Китай”.

Він додає, що “англосакси прагнуть зіштовхнути рф та Європу для порятунку власної економіки, а саме під їх керівництвом “в Україні відродився неонацизм”.