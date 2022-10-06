Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти веде пошукові роботи на 40 локаціях

На окремих з них вже проходить ексгумація тіл.

Пошукова робота Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти ведеться на 40 локаціях

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

“Пошукова діяльність дедалі більше розширюється – за рахунок територій, які ЗСУ звільняють від ворога. Вона переходить у новий формат. Зараз це тісна співпраця фахівців Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти, силових структур, піротехніків і пошукових груп при обласних військових адміністраціях. Діяльність останніх була організована Мінреінтеграції й Офісом Уповноваженого”, – йдеться у повідомленні.

На окремих з локацій вже проходить ексгумація тіл. У разі потреби відпрацьовується відправлення на експертизу ДНК.

“Дякую всім пошуковцям силових структур і піротехнічним підрозділам, які працюють спільно з нами. У пошуках також сприяють місцеві жителі – люди допомагають усім, чим можуть. Завдяки фаховій злагодженій роботі, сподіваюсь, оперативно отримаємо результати. Знайдемо кожного нашого захисника та достойно вшануємо їхню пам’ять!”, – наголосив Уповноважений Олег Котенко.

Нагадаємо, біля Ізюма у Харківській області ексгумовано ще 52 тіла загиблих. Серед них багато мають ознаки насильницької смерті: зламані ребра, проломані голови тощо.