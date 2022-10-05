На тимчасово окупованих територіях України виявили понад 100 фактів лінгвоциду, - Кремінь

Росіяни нищать не лише інфраструктуру, але й культуру України.

На тимчасово окупованих росіянами територіях України виявлено і доведено понад 100 фактів цілеспрямованої заборони та утисків української мови - лінгвоциду.

Про це повідомляє “Укрінформ” із посиланням на Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кремня.

"Таких фактів ми зібрали понад 100, які доведені, з відео-, аудіо файлами. Це стосується зовнішньої реклами, освітнього процесу, діяльності окупаційної влади, телебачення, радіомовлення, так званих пересувних зомбо-ящиків та інше", - сказав Кремінь.

Уповноважений із захисту державної мови додав, що інформація про такі факти збирається з відкритих джерел - інтернет-ресурсів, газет, повідомлень в соцмережах, телеграм-каналах, повідомлень міських голів, керівників обласних ВЦА.

Зокрема, це стосувалося Сумської, Чернігівської областей, Маріуполя та Мелітополя.

Кремінь наголосив, що правоохоронним органам потрібен заявник, який письмово дасть згоду на надання такої інформації.

“У нас є співпраця з правоохоронними органами, які зацікавилися цією інформацією, і ми допомагаємо їм, щоб кожен громадянин України, який зазнав переслідувань або за мовною ознакою, що кваліфікуємся за ст. 161 Кримінального кодексу України, або за іншими статтями, став свідком", - сказав Кремінь.

Він зазначив, що лінгвоцид є одним з елементів геноциду українського народу, який проводить РФ.

Нагадаємо, серед понад 2 тис. громадян, які за дев’ять місяців звернулися щодо порушень мовного законодавства у різних сферах, найбільшу кількість скарг надіслали кияни. За результатами таких звернень ініційовані 137 заходів державного контролю дотримання мовного закону.