Чехія передасть Україні важку техніку

Яку саме – не розкривається.

Чехія передасть Україні нову оборонну допомогу. Йдеться про важку техніку, короткоствольну і довгоствольну зброю і боєприпаси. Про це пише чеське Novinky за результатами перемовин міністерки оборони Чехії Яни Чернохової з представниками чеської оборонної промисловості.

Що конкретно буде надіслано – не повідомляється. За даними журналістів, може йтися і про танки.

Рішення про виділення Україні нової допомоги було ухвалено 5 жовтня. Станом на зараз чеська військова допомога українцям склала $4,2 млрд.

Нагадаємо, днями чеське видання повідомило, що Південна Корея через Чехію збирається надати Україні озброєння.