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Чехія передасть Україні важку техніку

Яку саме – не розкривається. 

Чехія передасть Україні нову оборонну допомогу. Йдеться про важку техніку, короткоствольну і довгоствольну зброю і боєприпаси. Про це пише чеське Novinky за результатами перемовин міністерки оборони Чехії Яни Чернохової з представниками чеської оборонної промисловості.

Що конкретно буде надіслано – не повідомляється. За даними журналістів, може йтися і про танки. 

Рішення про виділення Україні нової допомоги було ухвалено 5 жовтня. Станом на зараз чеська військова допомога українцям склала $4,2 млрд. 

Нагадаємо, днями чеське видання повідомило, що Південна Корея через Чехію збирається надати Україні озброєння. 

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