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З початку повномасштабного вторгнення РФ психологи ДСНС надали допомогу понад 34 тис. дітей

Всього звернулися по допомогу 176 680 українців.

З початку повномасштабного вторгнення РФ психологи ДСНС надали допомогу понад 34 тис. дітей
Фото: facebook/Голоси дітей

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій надали психосоціальну підтримку і психологічну допомогу 176 680 людям.

Про це повідомляє сайт ДСНС.

Зазначається, що психологи ДСНС постійно залучаються до надання психологічної допомоги населенню, яке постраждало внаслідок вторгнення Росії. Також проводиться психологічне відновлення рятувальників.

З 24 лютого по 4 жовтня 2022 року психосоціальну підтримку і психологічну допомогу отримало 176 680 українців. Серед них – 123 737 людей, що постраждали внаслідок бойових дій та  внутрішньо переміщені особи, 34 444 – діти, 8 573 – маломобільні групи населення.

Нагадаємо, громадяни України, що постраждали від війни, можуть звернутися на телефонну лінію безоплатної психологічної допомоги.

 

 

 

 

 

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