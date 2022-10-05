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У Мукачеві 7 жовтня попрощаються із загиблим воїном 128-ї бригади Лукандієм

Церемонія прощання запланована на 12 годину. 

У Мукачеві 7 жовтня попрощаються із загиблим воїном 128-ї бригади Лукандієм
Едуард Лукандій
Фото: Мукачівська міська рада

У Мукачеві в Кафедральному соборі ікони Почаївської Божої Матері 7 жовтня попрощаються з полеглим оборонцем України Едуардом Лукандієм.

Він загинув 1 жовтня, повідомили на сторінці Мукачівської міської ради у фейсбуці. Церемонія запланована на 12 годину. 

"Лукандій Едуард Віталійович, 25 листопада 1997 р.н., командир бойової машини, командир відділення 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади загинув 1 жовтня, захищаючи Батьківщину та всіх нас від підступного та безжального ворога", – йдеться у повідомленні. 

Обставини загибелі не повідомляються. 

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