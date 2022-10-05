У Мукачеві 7 жовтня попрощаються із загиблим воїном 128-ї бригади Лукандієм

У Мукачеві в Кафедральному соборі ікони Почаївської Божої Матері 7 жовтня попрощаються з полеглим оборонцем України Едуардом Лукандієм.

Він загинув 1 жовтня, повідомили на сторінці Мукачівської міської ради у фейсбуці. Церемонія запланована на 12 годину.

"Лукандій Едуард Віталійович, 25 листопада 1997 р.н., командир бойової машини, командир відділення 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади загинув 1 жовтня, захищаючи Батьківщину та всіх нас від підступного та безжального ворога", – йдеться у повідомленні.

Обставини загибелі не повідомляються.