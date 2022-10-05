Путін підписав укази щодо спроби незаконної анексії української території

Жодну з областей окупанти не контролюють повністю.

Президент РФ Володимир Путін підписав укази щодо спроби незаконної анексії Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей України. Ці псевдодокументи не визнає Україна та світова спільнота. Підписи Путін поставив попри те, що його армія втрачає позиції в цих областях, пише Reuters.

Територія цих областей разом із Кримом, окупованим з 2014 року, становить майже чверть площі України.

При цьому Кремль сам не визначився, в яких межах він буде вважати "своїми" українські області.

30 вересня Путін підписав укази про визнання Херсонської та Запорізької областей "незалежними територіями" на основі результатів псевдореферендумів, до участі в яких українців примушували озброєні російські військові. Підсумки цих фіктивних референдумів окупанти оформили ще до їх початку.

Жодну з областей ворожа армія не контролює повністю. Кремль вважає, що завдяки їхнім рішенням вони стануть "субʼєктами РФ".

Україна у відповідь на псевдореферендуми закликала союзників застосувати проти Росії нові санкції і надати захисникам більше зброї: далекобійної артилерії, танків, бойових літаків, ППО.

Щодо незаконної анексії уже висловилися лідери ЄС. Вони наголосили, що оголошення анексії українських територій Росією є великим порушенням міжнародного права та Статуту ООН.

Президент Володимир Зеленський визнав нікчемними путінські укази щодо визнання "незалежними" Криму, Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей.