Нобелівську премію з хімії отримали троє науковців

Для одного з них – це вже друга премія.

Нобелівську премію з хімії цьогоріч присудили трьом науковцям: Кароліні Бертоцці (США), Мортену Мелдалу (Данія) і Баррі Шарплессу (США).

Учених нагородили "за розвиток клік-хімії та біоортогональної хімії", повідомили в твіттері премії.

"Нобелівська премія з хімії 2022 року – це про те, як робити складні процеси простішими. Баррі Шарплесс та Мортен Мелдал заклали підвалини функціональної форми хімії – клік-хімії, у якій мелекулярні будівничі блоки швидко та ефективно зʼєднуються один з одним. Керолін Бертоцці вивела клік-хімію на новий рівень та почала використовувати її з живими організмами", – зазначили на сайті премії.

Для Баррі Шарплесса це вже друга Нобелівська премія з хімії.

Завтра, 6 жовтня, стане відомим лауреат премії з літератури, а в пʼятницю присудять Нобелівську премію миру.