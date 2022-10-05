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Перед судом постане капітан підводного човна "Запоріжжя", який у 2014 році перейшов на бік ворога, – ДБР

Зараз заступник командира 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту РФ воює проти України.

Перед судом постане капітан підводного човна "Запоріжжя", який у 2014 році перейшов на бік ворога, – ДБР
Фото: ДБР

Працівники ДБР завершили спецрозслідування стосовно капітана І рангу, який командував єдиним українським підводним човном "Запоріжжя" і здав його окупантам у 2014 році.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Капітан віддав човен агресору, а також зрадив присязі й приєднався до ЗС РФ", – йдеться у повідомленні.

Фото: ДБР

Наразі на посаді заступника командира 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту РФ він воює проти України.

Колишній український військовий обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Нагадаємо, в 2019 році росіяни шукали підрядника для утилізації єдиного українського підводного човна "Запоріжжя", вкраденого Росією під час окупації Криму.

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