На Харківщині затримали експоліцейського, який працював на окупантів в Ізюмі, – Офіс генпрокурора

За даними слідства, під час окупації м. Ізюм експоліцейський почав співпрацювати з представниками РФ. Він обійняв псевдопосаду дільничного інспектора поліції в незаконно створеному окупаційному органі "Ізюмське районне управління поліції Харківської області".

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Підозрюваний здійснював чергування в складі слідчо-оперативних груп, вів матеріали журналів єдиного обліку, забезпечував «громадський порядок» не заради безпеки містян, а задля блага окупаційної влади. Також він пропонував колишнім колегам співпрацювати з «новою» владою, проте отримав відмову", – йдеться у повідомленні.

За інформацією ДБР, він доповідав своїм кураторам про патріотично налаштованих українців, після чого загарбники починали перевірки цих людей, часто застосовуючи до них тортури.

Правоохоронці затримали його в Харкові. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури колишньому поліцейському повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Нагадаємо, під час окупації Ізюма, що на Харківщині, російські військові карали місцевих за порушення комендантської години громадськими роботами, зокрема, примушували розкопувати зруйновані бомбами будинки з десятками тіл вбитих.