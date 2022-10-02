В Ізюмі окупанти примушували місцевих розкопувати будинки з тілами жертв бомбардувань

На вулицях Первомайська і Хлібозаводська є два будинки, де від авіабомб було багато загиблих.

Під час окупації Ізюма, що на Харківщині, російські військові карали місцевих за порушення комендантської години громадськими роботами, зокрема, примушували розкопувати зруйновані бомбами будинки з десятками тіл вбитих.

Про це розповіли місцеві медики, які працювали під час окупації, повідомляє Слідство.Інфо.

«За порушення комендантської години могли забрати паспорт чи телефон, змусити виконувати якісь громадські роботи. Ну, он розкопували дім, де було 50 трупів — на вулицях Первомайська і Хлібозаводська є два доми, де від авіабомби було багато трупів», — розповів лікар-хірург Центральної міської лікарні Ізюма Анатолій Коваленко.

Лікарка-гінекологиня Ольга Беседіна розповіла, що під час комендантської години росіяни не дозволяли їздити і автомобілям швидкої допомоги — за це також карали. Так, одного разу, за її словами, медики швидкої привезли її додому після виклику, а повернутися до лікарні чи до себе додому вже не змогли. Їх затримали за порушення комендантської години, ніч вони провели у комендатурі.

Про заборону медикам працювати під час комендантської години розповіла і медсестра Балаклійської багатопрофільної лікарні Лариса.

«Я працювала у травматології. Було таке, що пацієнтам треба було робити внутрішньомʼязові інʼєкції вночі. То не можна було навіть увімкнути ліхтарики, щоб це зробити. До нас весь час прибігали (росіяни — ред.) і казали: «якщо буде світло, закидаємо гранатами», — розповіла Лариса.

Нагадаємо, що в деокупованому від росіян Ізюмі на території лікарні розташують модульні будинки для лікарів або медперсоналу.