Керівник ОП перебуває з візитом у республіці.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак вручив орден "За заслуги" ІІІ ступеня голові Ради директорів та технічному директору компанії Baykar Сельчуку Байрактару.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Єрмак нині розпочав візит до Турецької Республіки. Він відвідав виробничі потужності компанії, що виробляє "Байрактари" і став першим іноземним гостем, який побував у Дослідницькому центрі Baykar, засвідчивши його фактичне відкриття.

Фото: ОПУ

Так керівник ОПУ зустрівся з керівниками компанії Халуком і Сельчуком Байрактарами. Під час зустрічі обговорили поточні й майбутні проєкти співпраці, зокрема, виробництво БПЛА на території України.

"Ключовим елементом зміцнення стратегічного партнерства між Україною й Туреччиною буде створення навчального центру та заводу компанії "Байкар" на території нашої держави, а також спільне виробництво перспективних авіаційних двигунів", - зазначив глава Офісу Президента.

Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Нагадаємо, на початку серпня стало відомо, що власник Baykar створив свою українську компанію, яка вже придбала земельну ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників "Байрактар".

Гендиректор Baykar Халук Байрактар заявив, що не продасть Росії безпілотники, скільки б грошей та не пропонувала.