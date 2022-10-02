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Унаслідок ворожих обстрілів Донеччини пошкоджені житлові будинки, лікарня і залізнична станція

Є травмовані і загиблі серед мирних жителів.

Унаслідок ворожих обстрілів Донеччини пошкоджені житлові будинки, лікарня і залізнична станція

Минулої доби російські військові обстріляли 18 населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок обстрілів були знищені чи пошкоджені 22 будинки, лікарня, господарчі споруди і залізнична станція.

Про це повідомляє сайт Національної поліції України.

Згідно з повідомленням, десять вогневих атак ворог здійснив на Авдіївку, чотири – на Бахмут. Під ударами російських військ перебували також міста Курахове, Часів Яр, Соледар, селища Південне, Північне, Щербинівка, Курахівка, села Орлівка, Времівка, Шахтарське, Тоненьке, Карлівка, Парасковіївка, Новий Комар, Єлизаветівка й Опитне.

Загалом за добу правоохоронці задокументували в області 32 воєнні злочини Росії. Встановлено, що ворожими ударами були знищені та пошкоджені 27 цивільних об'єктів: 22 житлові будинки, лікарня, господарчі споруди й залізнична станція.

Зокрема, в Авдіївці внаслідок потрапляння російських снарядів пошкоджень зазнав медичний заклад і шість багатоквартирних будинків, є травмовані та загиблі серед цивільного населення.

За фактами злочинів російської армії правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Також минулої доби поліція допомогла евакуюватися з Донецької області ще 151 людині. Від початку обов’язкової евакуації за допомогою поліцейських з регіону виїхали понад 20 тисяч 700 мирних жителів, серед них 3 363 – діти, 997 – люди з інвалідністю.

 

Нагадаємо, учора російські війська вбили трьох мирних жителів Донецької області, ще дев'ятьом цивільним завдали поранень.

 

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