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Австралія оголосила про нові санкції проти Росії через анексію українських регіонів

"Ці додаткові санкції підкріплюють рішучий протест Австралії проти дій президента Путіна і тих, хто виконує його накази”.

Австралія оголосила про нові санкції проти Росії через анексію українських регіонів
Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг
Фото: EPA/UPG

Австралія розширила санкції проти Російської Федерації у відповідь на анексію чотирьох українських регіонів.

Про це повідомляє сайт Міністерства закордонних справ Австралії.

Австралія запровадила адресні фінансові санкції та заборону на поїздки щодо 28 призначених Росією сепаратистів, міністрів та високопосадовців.

Обмеження запроваджені проти осіб, які, порушують міжнародне право, щоб узаконити дії Росії в Україні за допомогою "фіктивних референдумів, дезінформації та залякування".

 

"Ці додаткові санкції підкріплюють рішучий протест Австралії проти дій президента Путіна і тих, хто виконує його накази. Території України, які окуповані російськими військами, є суверенною територією України. Жодний бутафорський референдум цього не змінить", – заявила міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг.

Австралія також приєдналася до справи України проти РФ у Міжнародному суді ООН щодо порушення Росією Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (Конвенція про геноцид).

Нагадаємо, 21 вересня голова МЗС України Дмитро Кулеба під час розмови зі своєю автралійською колегою Пенні Вонг обговорив подальшу військову допомогу Україні.

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