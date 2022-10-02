Головне за ніч. Неділя, 2 жовтня

Відбиті атаки противника на Донеччині, ворожі удари по Запоріжжю та Дніпропетровщині, обстріли звільненої Харківщини.

Укренерго реконструювало міждержавну ЛЕП з високошвидкісною лінією технологічного зв’язку з мережами угорського системного опера

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Козача Лопань, Виїмка, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Первомайське.

Для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони завдала 29 ударів. Підтверджено ураження опорного пункту противника, 22 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 2 БпЛА.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 2 жовтня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що вчора ЗСУ знищили близько 500 окупантів, 23 танки, вертоліт і багато іншої військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 60 110 військових.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Сьогодні вранці під час повітряної тривоги окупанти обстріляли Запоріжжя і околиці міста.

За попередньою інформацією, ворог поцілив в обласний центр та передмістя чотирма ракетами С-300. Зруйновано промислову інфраструктуру. Постраждалих немає.

Уночі росіяни обстрілювали два райони Дніпропетровської області – Нікопольський та Криворізький.

Нікопольський район ворог накрив вогнем з "ураганів", "градів" та важкої артилерії. У місті пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі та лінії електропередач. У Червоногригорівській громаді масштаби руйнувань уточнюються. Без втрат.

До Кривого Рогу після опівночі прилетів ворожий дрон-камікадзе. Потрапив до будівлі місцевого ліцею у центрі міста, зруйнував два поверхи. Сталася пожежа. Ніхто не постраждав.

Упродовж минулої доби російські окупанти продовжили обстріли населених пунктів, прилеглих до кордону з Росією та лінії зіткнення.

Росіяни обстрілювали місто Куп'янськ та населені пункти Куп'янського району, місто Вовчанськ та село Гатище Чугуївського району, повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі з пораненням госпіталізована 71-річна жінка”, – розповів голова ОВА.

Триває розслідування розстрілу цивільної колони в Куп'янському районі 25 вересня. За останніми даними, тоді загинуло 24 людини, в тому числі 13 дітей та вагітна жінка.

Через ракетні удари окупантів повністю виведені з ладу дві підстанції Національної енергетичної компанії “Укренерго” на півдні України.

“Унаслідок варварського нападу ушкоджене основне обладнання підстанцій та інших об’єктів високовольтної мережі. Постраждалих серед персоналу немає”, – повідомила пресслужба підприємства.

Щойно дозволятиме ситуація, ремонтні бригади розпочнуть відновлювальні роботи.

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