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Учора ЗСУ ліквідували ще 500 окупантів, 23 танки і вертоліт, – Генштаб

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Учора ЗСУ ліквідували ще 500 окупантів, 23 танки і вертоліт, – Генштаб
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Учора ЗСУ знищили близько 500 окупантів, 23 танки, вертоліт і багато іншої військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 60 110 військових.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 60 110 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 377 (+23) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 975 (+26) од,
  • артилерійських систем – 1 405 (+8) од,
  • РСЗВ – 337 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 176 (+0) од,
  • літаків – 264 (+0) од,
  • гелікоптерів – 227 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 015 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 246 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 796 (+10) од,
  • спеціальна техніка ‒ 131 (+0).

 

Нагадаємо, ЗСУ відбили атаки росіян біля шести населених пунктів. Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 29 ударів.

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