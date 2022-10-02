Учора ЗСУ ліквідували ще 500 окупантів, 23 танки і вертоліт, – Генштаб

Учора ЗСУ знищили близько 500 окупантів, 23 танки, вертоліт і багато іншої військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 60 110 військових.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 60 110 (+500) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 377 (+23) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 975 (+26) од,
- артилерійських систем – 1 405 (+8) од,
- РСЗВ – 337 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 176 (+0) од,
- літаків – 264 (+0) од,
- гелікоптерів – 227 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 015 (+6),
- крилаті ракети ‒ 246 (+0),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 796 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 131 (+0).
Нагадаємо, ЗСУ відбили атаки росіян біля шести населених пунктів. Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 29 ударів.